To barn funnet døde på Lørenskog - saken etterforskes som drap

Faren til de to barna har status som siktet i saken, men mistankegrunnlaget skal være svekket.

Under søndagens pressekonferanse opplyser politiet at barna vil bli obdusert, og at dødsårsaken foreløpig er ukjent.

- På grunn av sakens omstendigheter etterforskes saken som drap, sier politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim under pressekonferansen.

Mor utenfor livsfare

Moren til barna skal være utenfor livsfare søndag kveld. Politiet har foreløpig ikke fått avhørt henne på grunn av hennes helsetilstand.

Faren til barna ankom selv åstedet søndag morgen og ble tatt hånd om av politiet. Sharma-Sundheim opplyser at han har status som siktet i saken, og vil bli avhørt. Samtidig skal mistankegrunnlaget mot han være svekket.

PRESSEKONFERANSE: Politiinspektør Ida Melbo Øystese (t.v) og politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim opplyser at far til barna har status som mistenkt, men at denne mistanken er svekket. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Politiadvokaten går ikke nærmere inn på hvorfor mistanken er svekket.

Politiet etterforsker saken bredt, og har så langt blant annet foretatt rundspørringer og avhør av aktuelle personer.

- Pårørende er varslet, og blir tatt hånd om av kriseteamet. Familien er naturlig nok sterkt preget, sier Sharma-Sundheim.

Hun opplyser også at politiet vil komme med mer informasjon mandag.

Funnet livløse

Det var søndag morgen ble to små barn funnet livløse på en privat adresse på Lørenskog. Barnas mor ble funnet kritisk skadd, og ble sendt til sykehus for behandling.

Barna ble erklært døde på stedet.

Politiet har foreløpig ikke villet gått ut med kjønn eller alder på de involverte.

Les også: Ordføreren i Lørenskog i sjokk etter hendelsen søndag morgen

Les også: Politiaksjon i Rælingen etter mistenkelige dødsfall i Lørenskog er avsluttet