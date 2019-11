To barn påkjørt av buss i Jessheim

Sjåføren skal ha kjørt raskt videre etter å ha truffet to barn og en annen buss. Han sier han ble skremt etter en konflikt med en passasjer.

Politiet melder på Twitter klokken 19.06 at to barn på seks og tolv år skal ha blitt påkjørt av en buss på Jessheim.

- Vi fikk meldinger fra flere som hadde observert en buss som hadde kollidert med en annen buss og med flere ting på stedet, og med to barn, sier operasjonsleder Ronny Årstein ved Øst politidistrikt til Nettavisen.

Det står bra til med barna, forteller Årstein. De skal ha noe smerter i et ben og i en arm.

Bussen skal ha kjørt raskt videre, og flere vitner skal ha vært redd sjåføren var ruset.

Politiet rykket ut og møtte bussjåføren igjen ved Jessheim Videregående klokken 18.31. De mistenker ikke promille.

- Vi tok en promilletest som viste null, og sjåføren fremsto heller ikke ruset for oss, sier Årstein.

Sjåføren skal ha forklart at han etter en konflikt med en passasjer skal ha blitt redd og kjørt fra stedet, og at han ikke merket at han traff barna eller den andre bussen. Politiet har kontroll på passasjeren.

- Vi avhører vitner, mistenkte og fornærmede samt at vi sjekker overvåkingskameraer i området, for å få fullstendig oversikt over situasjonen. Bussjåføren forklarer at han ble skremt etter en konflikt med en passasjer på bussen, og at han da kjørte vekk fra stedet, skriver politiet på Twitter.