Politiet melder at det er fare for nye ras.

Saken oppdateres.

- To biler er tatt av raset. Alle personene er ute fra kjøretøyene, og kommet seg bort fra stedet. Raset er ca 10 meter bredt og det er fare for nye ras, skriver politiet i Nordland på Twitter.

Noen minutter tidligere skrev politiet at snøskredet hadde gått over veien ved E10 i Lofoten, og at de ikke visste omfanget av raset.