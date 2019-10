To brødre i retten tiltalt for to drapsforsøk i Oslo

To brødre må mandag møte i Oslo tingrett, tiltalt for drapsforsøk eller medvirkning til det etter at en 18-åring ble knivstukket på Grønland 5. februar i år.

18-åringen, som møtte de to brødrene i Motzfeldts gate på Grønland, ble knivstukket seks ganger – tre ganger i ryggen, to i brystet og en gang i hodet. Den eldste av brødene skal ha knivstukket 18-åringen, mens den yngste skal ha slått eller sparket ham. Han overlevde fordi kniven ikke traff vitale organer, ifølge tiltalen. De to brødrene, som nå er 18 og 20 år gamle, er også tiltalt for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk på en ung mann utenfor biblioteket på Furuset i Oslo mandag 11. desember 2017. I denne saken er også en 24 år gammel mann tiltalt. Den unge mannen ble ifølge tiltalen knivstukket fem ganger – to ganger i brystet og en gang i magen, hoften og pannen. Han overlevde fordi han raskt fikk medisinsk behandling. Les mer: Krevde svar om bilbranner fra justisministeren Ifølge den alvorlige tiltalen var det 20-åringen som stakk, mens 18-åringen og 24-åringen medvirket ved at de holdt offeret fast. De to brødrene er begge registrert med boligadresse på Furuset. De er født i Oslo, men har somalisk bakgrunn, ifølge Aftenposten. Les mer: Brødre tiltalt for drapsforsøk i Oslo Politiet setter de to drapsforsøkene i sammenheng. Den 18 år gamle mannen som ble knivstukket på Grønland, skal ha ifølge politiet ha hatt opplysninger om det som skjedde på Furuset i desember 2017. – Det er en konflikt som har pågått mellom to miljøer, sa politiadvokat Børge Enoksen ved Oslo-politiets seksjon for alvorlige voldssaker til Aftenposten i februar. Les også Hvem ville trodd dette med en justisminister fra Frp – Vi kan ikke si om de hadde planlagt å møtes eller ei. Det kan hende de bare gikk forbi hverandre, men knivstikkingen skjedde på bakgrunn av det som hadde skjedd i 2017, sa Enoksen Brødrene er tidligere dømt både for ran og vold i Oslo. Oslo tingrett har satt av ni dager til behandlingen av saken. (©NTB)