To døde barn og en skadet mor funnet på Lørenskog

Politiet er på plass i Lørenskog etter at to barn er funnet døde.

To barn er funnet døde på Lørenskog, opplyser politiet i en pressemelding.

Politiet mottok rundt klokken 08.30 melding om mulig brann på en privat adresse på Lørenskog:

– Da nødetatene ankom stedet, ble det funnet to livløse, små, barn og en skadet mor, melder politiet.

Moren er fraktet til Ullevål sykehus hvor hun får behandling for sine skader.

Innsatsleder Marit Furuseth på stedet sier til VG at kvinnen er kritisk skadd.

– Vi var her i forbindelse med en vannlekkasje, etter at sprinkleranlegget var blitt utløst. På aktuelt sted ble det funnet to livløse barn. Det ble utført hjerte- og lungeredning med livene stod ikke til å redde, sier innsatsleder Furuseth til TV 2.

Hun ber også folk som har vært i nærheten av stedet i løpet av natten om å melde fra til politiet.

Ifølge vitner på stedet skal det ha gått en brannalarm i en boligene, melder TV 2. Flere skal ha luktet røyk, men ikke sett noe.

DØDSFALL: Politiet meldte klokken 10.14 søndag formiddag om «mistenkelig dødsfall» i Lørenskog. Foto: (Google Maps)

Politiet er på stedet sammen med nødetatene, og vil etterforske saken som et mistenkelig dødsfall, opplyser de.

Politiet meldte først om hendelsen klokken 10.14:

Nettavisen kommer tilbake med mer.