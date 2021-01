To dødsfall blant vaksinerte på institusjon. Derfor går kommunen ut med informasjonen

To dødsfall blant institusjonsbeboere i Lyngdal siden vaksineringen startet. - Ingenting som tyder på at dette har vært unaturlige dødsfall.

Lyngdal kommune skriver i en pressemelding at de går ut med denne informasjonen for å ikke bidra til spekulasjoner, frykt og uro, siden man er i en spesiell situasjon med pågående vaksinering av personer i med svært høy alder og dermed i risikogruppen.

- De som bor på denne institusjonen har en snittalder på 85-90 år, hvor den er nærmere 90 år. Vi har ikke grunn til å tro at det er noe annet enn naturlige dødsfall, sier ordfører i Lyngdal kommune, Jan Kristensen, til Nettavisen.

- Dødsfallene har blitt rapportert inn til Folkehelseinstituttet (FHI) som er rutine i disse saker, legger ordføreren til.

Fylkeslegen i Agder fylke, Anne-Sofie Syvertsen, forteller også at det er en vanskelig avveining for de ansatte på institusjonene.

- Mange sykehjem er oppmerksomme på dette, og på et eller et annet tidspunkt må man gjøre en avveining. Men alle som ønsker seg vaksinen skal få muligheten. Det er viktig å nevne at kroppen skal være i stand til å gi immunrespons etter at individet har fått vaksinen. Jeg vil uansett si at det viktigste er å beskytte de eldste og svake. Får man vaksinert den gruppen, så får man redusert risikoen for død betraktelig, sier Syvertsen til Nettavisen.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sa nylig at denne gruppen skal prioriteres umiddelbart:

- Ingenting unormalt

Kriseledelsen i Lyngdal kommune presiserer også dette i pressemeldingen som ble sendt ut på tirsdag.

- Det er ingenting unormalt med at eldre og syke beboere på institusjon dør. Og selv om disse to dødsfallene kom tett på hverandre i tid, er det ingenting som tyder på at dette har vært unaturlige dødsfall, verken knyttet til korona eller vaksinen, skriver de.

Kommunen opplyser i pressemeldingen at det så langt er snakk om en dødelighet blant vaksinerte institusjonsbeboere på 0,04 prosent, som tilsvarer åtte dødsfall blant 20.000 vaksinerte personer.

De aller siste tallene fra FHI tirsdag ettermiddag, opplyser at 21.211 nordmenn har fått første dose av Pfizer/Biontech-vaksinen. Men de skriver også at det er knyttet stor usikkerhet til tallene som blir publisert tirsdag.

FHI opplyser at dagens vaksinasjonstall er noe lavere etter tekniske problemer, og at dette har ført til at det ikke er så mange nye registrerte vaksinasjoner. Feilen skal være rettet, slik at framtidige tall vil være oppdaterte.

Strengere vurdering

På mandag valgte FHI å oppdatere vaksinasjonsveilederen, hvor de presiserte at det må forventes en nøye avveining før vaksinering av personer med alvorlig skrøpelighet og svært kort forventet levetid.

- For de aller fleste som er eldre og lever med skrøpelighet, vil eventuelle bivirkninger av vaksinen mer enn oppveies av redusert risiko for å bli alvorlig syk av covid-19, opplyser FHI.

I tillegg kan relativt milde vaksinebivirkninger få alvorlige konsekvenser for dem med aller mest alvorlig skrøpelighet, står det å lese i veilederen, ifølge NTB.

- For svært skrøpelige pasienter og terminalt syke pasienter anbefales derfor en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering.

