To fikk kjøreforbud i storkontroll: Teipet lasten fast på taket

Dårlig sikret last førte til kjøreforbud for to bilister fredag formiddag.

(Lofotposten): I samarbeid med Utrykningspolitiet hold Statens vegvesen en teknisk kontroll I Badebukta i Svolvær fredag formiddag.

75 kjøretøy ble kontrollert. Ni kjøretøy hadde tekniske mangler og en bilist fikk førerkortgebyr.

To førere fikk kjøreforbud grunnet dårlig sikret last.

Den ene hadde tilhenger med dårlig siktet last, mens den andre hadde last på taket som kun var teipet fast.

Samtidig som det ble gjennomført teknisk kontroll gjennomførte Utrykningspolitiet promillekontroll.

– 204 bilister ble kontrollert, og ingen hadde promille. En bilfører fikk et forenkla forelegg for å ha brukt telefon mens vedkommende kjørte. Vi synes det er veldig bra at det er ingen reaksjoner når vi kontroller så mange, sier operasjonsleder ved operasjonssentralen hos Nordland politidistrikt, Kai Eriksen.

#lofoteposten teknisk kontroll i samarbeid med Utryknings Politiet ved svolvær fergeleiet 75 kontrollerte, 1 førerkort gebyr, 9 tekniske mangler, 2 kjøreforbud av dem var det. 1 tilhenger med dårlig sikret last, 1 bil med last på taket som kun var tapet fast pic.twitter.com/QCHcfDzbIn — Statens vegvesen no (@kontrollinord) 7. september 2018

Les mer fra Lofotposten her

Mest sett siste uken