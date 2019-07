To graver åpnet i forsvinningssak i Vatikanet

Søket etter en 16-åring som forsvant i Vatikanet, utviklet seg nylig til en jakt på to prinsesser som døde på 1800-tallet. Lørdag ble to nye graver åpnet.

Emanuela Orlandi var 15 år gammel da hun forsvant i 1983. det har vært flere teorier om hva som skjedde med henne, men tenåringsdatteren til en ansatt i Vatikanet er aldri funnet – død eller levende. Basert på et anonymt, kryptisk hint foreldrene hennes mottok, ble gravene til to prinsesser som døde på 1800-tallet nylig åpnet.

I graven var det verken spor etter Orlandi – eller prinsessene Sophie von Hohenlohe og Charlotte Federica of Mecklenburg.

Sistnevnte var for øvrig gift med arveprinsen av Danmark-Norge, mannen som i 1814 ble kong Christian Frederik av Norge og senere Christian VII av Danmark. Vatikanet sier levningene av prinsessene, som døde i henholdsvis 1836 og 1840, trolig ble flyttet i forbindelse med restaureringsarbeid på 1960- og 70-tallet.

SAVNET I OVER 30 ÅR: Emanuela Orlandi var 15 år gammel da hun forsvant i Vatikanet i 1983. Foto: (AP Photo)

FORSVINNINGSSAK: På dette bildet av Det tyske kollegiet i Vatikanet kan man se gravlunden der de tomme gravene lå. Nå er to knokkelrom under kollegiet åpnet i søken etter svaret på hva som skjedde med 15 år gamle Emanuela Orlandi for 36 år siden Foto: Gregorio Borgia (AP / NTB scanpix)

DNA-analyse

Forrige uke ble det funnet nye såkalte ossuarier eller knokkelrom under bygningen der kirkegården med de tomme gravene ligger. Lørdag ble disse kamrene åpnet, og bein som ble funnet på stedet ble analysert av en ekspert oppnevnt av Vatikanet. En ekspert oppnevnt av Orlandis familie var også til stede.

ÅPNET GRAV: På dette bildet ser vi to krimteknikere som åpner en av to graver i Vatikanet. Foto: (AFP)

– Analysen av knoklene fortsetter lørdag 27. juli, opplyser Vatikanet. Pavestaten har tidligere sagt at det foreløpig ikke er mulig å si hvor lang tid arbeidet vil ta.

Det skal blant annet tas DNA-prøver av de to settene med beinrester som nå er hentet fram.

KNOKKELROM: Det har blitt funnet flere ossuarier eller knokkelrom under bygningen der kirkegården med de tomme gravene ligger. Foto: (VATICAN MEDIA / AFP)

Mor og bror

Orlandis bror Pietro, som i dag er 60 år gammel, sier han håper søsteren fortsatt er i live.

FØR: Slik så ossuariet ut før det ble åpnet. Foto: (Vatican Media/AFP)

– Jeg må bare fortsette. Inntil jeg finner Emanuela, er det min plikt å søke sannheten, sier mannen, hvis 88 år gamle mor fortsatt bor innenfor Vatikanets murer.

ØNSKER SVAR: Pietro Orlandi (til venstre) er broren til Emanuela Orlandi. Her møter han pressen sammen med familiens advokat Laura Sgro. Foto: (Andreas Solaro/AFP)

Det har vært mange konspirasjonsteorier om hva som skjedde med tenåringsjenta, blant annet at hun ble bortført av mafiaen for å legge press på Vatikanet til å betale tilbake et lån. Andre har hevdet hun ble tatt for å tvinge fram løslatelsen av pave Johannes Paul IIs attentatmann.

I 2017 fikk de konspiratorisk anlagte vann på mølla da det lekket ut et dokument – som viste seg å trolig være falskt – der en kardinal skal ha skrevet om en dekkoperasjon fra Vatikanets side.

