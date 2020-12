To gutter pågrepet etter knivran

Ranet dagligvarebutikk.

– To mindreårige gutter på 15 og 16 år ble kl 15.00 pågrepet for et ran på Rema 1000 Tasta, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

– Ranet ble meldt kl 1440. Det ble vist frem en kniv under ranet. Ingen ble skadet. De fikk med seg et ukjent pengebeløp. Guttene vil bli avhørt og deretter overlatt til verger, avslutter politiet.

Jourhavende jurist Tor Arvid Bruskeland bekrefter overfor Stavanger Aftenblad at politiet har pågrepet og siktet to personer.

Ifølge avisen var det folk inne i butikken på grunn av en varetelling da ranet fant sted.

– Butikken har ikke åpent for vanlig publikum søndag, så hvordan disse personene har kommet seg inn i butikken er noe vi må finne ut av, sier Bruskeland til avisen.

