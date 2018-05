To gutter skutt og såret i London

To gutter på 13 og 15 år behandles for hodeskader etter at de ble skutt like i nærheten av hverandre i London søndag.

Skyteepisodene skjedde med få minutters mellomrom i bydelen Harrow nordøst i den britiske hovedstaden søndag ettermiddag.

Guttene ble fraktet til sykehus med skuddskader i hodet, men britiske myndigheter opplyser at begge er utenfor livsfare. Ingen er så langt pågrepet i saken. Det er heller ikke funnet noe skytevåpen i området.

Politiet etterforsker nå om de to skyteepisodene kan ha sammenheng. Samtidig ber de folk om å holde seg unna åstedet mens etterforskningen pågår.

Lørdag kveld ble også 17 år gamle Rhyhiem Ainsworth Barton skutt i Southwark sør i London. Gutten ble erklært død på stedet.

London har hatt en betydelig økning i antall skyteepisoder og knivstikkinger i år. Mer enn 60 personer er drept i den britiske hovedstaden i 2018.

SKYTEEPISODENE fant sted i Harrow i nordvest-London.

