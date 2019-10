Politiet har evakuert to hus etter at det gikk et stort jordras på Rødde i Melhus i Trøndelag.

Jordraset skal være på ca. 100 meter, og det er ikke meldt om personskade, opplyser politiet på Twitter. - Geolog skal vurdere raset og inntil dette er gjort, er to boliger, hvor det til sammen er registrert 7 personer, evakuert, skriver politiet på Twitter.