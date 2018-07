To husstander som brøt vanningsforbudet, gjør ikke det nå lenger. I tillegg får de bot

Hver eneste dag får kommunen et tosifret antall klager på ulovlig vanning.

(Romerikes Blad): Likevel har Ullensaker kommune foreløpig kun straffet to husstander for brudd på vanningsforbudet.

– Vi har per i dag plombert to og gitt varsler til over 40, der neste skritt er plombering, sier Morten Kjeverud i Ullensaker kommune.

FØLGER SITUASJONEN: Morten Kjeverud i Ullensaker kommune.

– Hva koster det å fjerne plomberingen?

– Total kostnad for plombering og fjerning av den ligger på rundt 3.200 kroner, fastslår Kjeverud.

Tidligere denne uken skrev Romerikes Blad om Henriette Olsen.

Hun reagerer på sine sambygdinger som ikke velger å følge vanningsforbudet fra kommunen.

– Det blir mindre og mindre vann i drikkvannskilden

– Jeg bor rett ved Bjertnessjøen og det blir mindre og mindre vann der. Enkelte tenker tydeligvis bare meg, meg, meg og plutselig står vi der uten vann. De ser ikke konsekvensene før det er for seint, mener Olsen.

Artikkelen fikk enorm respons og mange lesere har i etterkant reagert på at vaskehallene fortsatt får være åpne i kommunen, når privatpersoner ikke får lov til å vaske bilen hjemme.

Bensinstasjonene får spyle

– Kommunen har valgt å ikke pålegge næringsvirksomhet noen forbud enda, men vi oppfordrer våre innbyggere om ikke å vaske bilen sånn situasjonen er nå, sier Kjeverud.

– Hva slags dialog har dere med bensinstasjoner og andre vaskehaller i Ullensaker kommune, rundt problemstillingen med vannmangel?

– Per i dag har vi ingen konkret dialog med disse, men det er noe vi fortløpende vurderer, avslutter Kjeverud.

