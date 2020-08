To innlagt på SUS med covid-19 – første på over en måned

Ingen av pasientene mottar respiratorbehandling.

Nettavisen oppdaterer saken.

Det bekrefter Stavanger universitetssjukehus (SUS) til Nettavisen torsdag morgen.

– Det stemmer at det er to personer som er innlagt. Disse mottar ikke respiratorbehandling, sier SUS' mediekontakt til Nettavisen.

Sykehuset går ikke ut med ytterligere opplysninger om pasientenes helsetilstand, og ønsker på nåværende tidspunkt heller ikke å si mer om hvor og hvordan de har blitt smittet. Nettavisen kjenner til at pasientene ble innlagt onsdag.

Få smittede

Stavanger har generelt hatt svært lave smittetall og har over flere måneder hatt null covid-19-relaterte innleggelser.

Forrige gang en pasient ble innlagt ved sykehusets luftveismottak var 2. juli – det var den første pasienten som ble lagt inn med covid-19 på SUS siden 18. april. Totalt har 54 pasienter vært innlagt i Stavanger siden 10. mars.

Totalt har det vært fire dødsfall på SUS som følge av covid-19.

Stavanger har, før gårsdagens innleggelser, hatt to smittede med covid-19 de siste ukene:

Det er rundt to uker siden en lege ved SUS testet positivt for covid-19. Smitten førte til at 18 medarbeidere ble sendt i karantene, mens ti pasienter ble satt i isolasjon. Samtlige i karantene testet negativt.



Den ansatte hadde ikke blitt smittet på jobb, og hadde heller ikke vært i utlandet, ifølge SUS. Vedkommende hadde ikke brutt noen retningslinjer og hadde ikke vært på jobb med symptomer.





Den ansatte hadde ikke blitt smittet på jobb, og hadde heller ikke vært i utlandet, ifølge SUS. Vedkommende hadde ikke brutt noen retningslinjer og hadde ikke vært på jobb med symptomer. Tirsdag testet en person positivt for covid-19 i Stavanger etter å ha vært på utenlandsreise til et land i rød sone. Personen skal ha dratt rett i isolasjon etter hjemkomst.

Totalt har 139 personer i Stavanger kommune blitt smittet, en smitterate på 0,97 per 1.000 innbyggere.

Hadde flest smittetilfeller i starten

Stavanger fikk raskt smitten under kontroll da covid-19 kom til Norge, men fikk en voldsom oppblussing den første tiden:

9. mars viste tallene fra Folkehelseinstituttet at Rogaland hadde flest smittetilfeller per innbygger i landet. Smitten kom hovedsaklig fra Nord-Italia og Østerrike, der mange rogalendinger dro for å stå på ski i vinterferien.

Mens tallene fortsatte å stige andre steder i landet, snudde trenden i Stavanger og Rogaland.

– Det er fristende å lage en skrytehistorie om fantastisk beredskapsledelse her i byen. Men det handler først og fremst om at innbyggerne har fulgt rådene og rettet seg etter tiltakene som har blitt innført. Og så har vi hatt en god dose flaks, sa kommunedirektør Per Kristian Vareide til Nettavisen i april.