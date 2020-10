To kjemper i konflikt med Ap - Jan Bøhler grilles av Trond Giske

Den nye Sp-toppen Jan Bøhler roper varsko om gjengkriminaliteten og sammenligner med Sverige.

De to tidligere Ap-toppene Trond Giske og Jan Bøhler møtes til bokbad i Trondheim mandag kveld. Anledningen er lanseringen av Jan Bøhlers bok «Østkantfolk». Begge har skapt overskrifter med sine sortier fra sentrale posisjoner i Arbeiderpartiet denne høsten.



Se direkte fra bokbadet øverst i saken.

Det første temaet ble umiddelbart gjengkriminalitet, som har preget nyhetsbildet i Oslo de senere årene.

– Det er ganske rystende å lese en del av det du skriver, sitat: «Risikoen for gjengkrig er overhengende. Der snillismen har fått mest katastrofale følger er utviklingen av kriminelle gjenger», sa Trond Giske.

– Jeg mener at vi ikke må sove i timen lenger, og ta dette på større alvor. Vi har alle sett utviklingen i Sverige og bekymret oss for den. Nå er jeg enig i at vi ikke har svenske tilstander i Norge. Men vi har noen av strukturene som fører oss dit, sa Bøhler.

Les mer: Giske om Jan Bøhlers partibytte: – Jan behandles som en avhopper fra en sekt

Han mener det i stor grad har utviklet seg fra å være gjenger med utgangspunkt i bestemte familier eller etnisiteter, til å bli store og mektige.

– De har mye mer nettverk til utlandet. Til internasjonal mafia. Det beveger seg også inn i arbeidslivskriminalitet, og hvitvasking av penger. Det er mye mer penger, og vi har ikke fulgt med godt nok i timen.

Bøhler ropte varsko om å ikke ta utviklingen på alvor.

– Hvis folk tenker det ikke er så alvorlig fordi det ikke er så mange drap i Norge som i Sverige, da er man ute å kjøre, sa han.

Les mer: Jan Bøhler skaper raseri i Ap etter bruddet

– «Tough on crime» er ofte assosiert med høyresiden. Er det noe du ønsker å snu? spurte Giske.

– Ja. Ofrene for kriminaliteten er jo mine folk. Mye arbeidsfolk, og folk med innvandrerbakgrunn. De som ikke har råd til dyre leiligheter. Det er dem som utsettes mest for det. Venstresiden burde ha det største ansvaret for å gjøre noe med det, sier Bøhler.