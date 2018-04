To konduktører slått til på Lysaker stasjon

En mann iført rød russedress er anholdt etter å ha slått til to konduktører på Lysaker stasjon sent torsdag.

– Hendelsesforløpet er uklart, den anholdte er meget lite samarbeidsvillig, men vi fikk flere meldinger om ugrei stemning og utagerende folk. Hvilken rolle konduktørene har hatt er usikkert, men en av dem har fått en tann slått ut, eller knekt, sier Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Den andre konduktøren er uskadd.

– Vi har ikke ambulanse på stedet så de oppsøker nok helsehjelp selv, sier Engeseth.

Operasjonslederen opplyser at politiet har opprettet sak på vegne av de to konduktørene og at den mistenkte er anholdt for ordensforstyrrelse og bæring av kniv. En annen mann ikledd rød russedress løp fra stedet.

Aftenposten meldte ved 23.30-tiden om forsinkelser i begge retninger som følge av at NSB ventet på assistanse fra politiet. 23.45 var begge spor åpnet igjen.

