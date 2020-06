To koronasmittede frisører hadde 140 kunder, men smittet ingen av dem - dette tror man er grunnen

To frisører ved en salong i delstaten Missouri i USA var koronasmittet mens de tok imot tilsammen 140 kunder.

Over to uker har gått siden de to frisørene ble satt i isolasjon. I mellomtiden har ingen av de 140 kundene frisørene var i kontakt med fått påvist koronasmitte.

Heller ikke noen av de syv kollegaene til de to frisørene har testet positivt på viruset.

Av de tilsammmen 147 menneskene har 46 blitt testet, mens resten ble satt i karantene i den 14 dager lange inkubasjonstiden som man regner med at covid-19 har. Denne karantenen er nå over, og ingen ytterligere tilfeller av koronasmitte har blitt påvist. Alle de 46 testene var også negative.

Det melder lokale helsemyndigheter, ifølge CNN.

De to frisørene skal ha vist symptomer og jobbet i opptil åtte dager før de testet positivt.

Både kundene og frisørene i salongen hadde på seg ansiktsmasker, i tillegg til at det var god avstand mellom stolene, og frisørtimene var satt opp slik at de ikke overlappet hverandre.

– Oppmuntrende

– Dette er spennende nyheter om betydningen av maskering for å forhindre Covid-19, sa Clay Goddard, som er helsedirektør i fylket Springfield-Greene.

– Vi studerer nærmere detaljene i denne saken, inkludert hvilke typer ansiktstildekning som ble brukt og hvilke andre forholdsregler som ble tatt i forbindelse med dette oppmuntrende resultatet.

I tillegg til den potensielt positive effekten masker har, fremhever saken hvor avgjørende kontaktsporing og isolering er etter eksponering, for å bidra til å stoppe spredningen av sykdommen, mener helsedirektøren:

– Salongens oversikt var upåklagelig, noe som gjorde kontaktsporing mulig, sa Goddard.

De to frisørene er nå ute av isolasjon.

FHI: - Munnbind har liten forebyggende effekt

Folkehelseinstituttet anbefaler fortsatt ikke bruk av munnbind slik koronasituasjonen er i Norge nå.

– Vi har gjort en kunnskapsoppsummering om bruk av munnbind. Gitt dagens epidemiologiske situasjon, hvor vi har lite smitte, så ser vi liten effekt. Gitt 40 prosent beskyttelse, så må 200.000 mennesker bruke munnbind i én uke for å forebygge ett tilfelle av smitte, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til Nettavisen på torsdag.

– Det er lett å bruke det feil, og man kan få en falsk trygghetsfølelse. Det viktigste er å følge de andre smitteverntiltakene, som vi vet fungerer godt, som å holde avstand, passe på håndhygiene og holde seg hjemme om man er syk, sier Vold.

Men hvis situasjonen forandrer seg, kan det bli andre råd:

– Hvis den epidemiologiske situasjonen forverres vesentlig i et geografisk område, bør bruken av ansiktsmasker som forebyggende tiltak vurderes på nytt, skriver Folkehelseinstituttet i oppsummeringen av en ny gjennomgang.

I gjennomgangen legger FHI vekt på at Verdens helseorganisasjon (WHO) nå oppfordrer regjeringer til å anbefale bruk av munnbind og masker under visse omstendigheter.

Samtidig presiserer FHI at de ikke vil anbefale bruk av munnbind i Norge i dagens situasjon.