To kvinner påkjørt ved Buskerud Storsenter

Påkjørt i fotgjengerfelt.

DRAMMEN (dt.no): I 13:40-tiden rykket politiet ut til Buskerud Storsenter etter å ha fått melding om at en kvinne er påkjørt på parkeringsplassen. Det viste seg å være to kvinner i 60-årene som er påkjørt av en mann i 70-årene. Den ene kvinnen blir behandlet av helsepersonell på stedet.

– En fotgjenger er påkjørt av en bil som ble ført av en mann i 70-årene. Kvinnen som ble påkjørt ligger på bakken, og det kan tyde på at hun er skadet, sier operasjonsleder Ole Kamben i Politiet Sør-Øst.

Sjåføren som kjørte bilen er hjemmehørende i distriktet. Politiet har beslaglagt førerkortet til sjåføren. Mannen har samtykket i det.

Ifølge politibetjent Stian Enger på stedet, ble kvinnen påkjørt i fotgjengerfeltet.

– De var på vei fra butikken til parkeringsplassen da ulykken skjedde, sier han til Drammens Tidende.

Begge kvinnene blir ifølge vår reporter på stedet fraktet til sykehus for en sjekk, siden begge to skal ha blitt kastet over panseret på 70-åringens bil.

- Det har nok vært litt fart, og de har slått seg. Begge skal ha vært bevisst gjennom det hele, men skal ha hodeskader. Det skal ikke være alvorlig, men de er kjørt til sykehus for en sjekk, sier Enger.

Enger forteller at brannvesenet tilfeldigvis var på stedet og var vitne til hendelsen.

– I tillegg kom det også en lege som var i mammaperm ganske raskt, sier politibetjenten.

Saken oppdateres.