To menn dømt for å ha voldtatt jente som var på rømmen fra barnevernsinstitusjon

Gulating lagmannsrett har dømt to unge menn til fengsel for voldtekt. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

To unge menn er i Gulating lagmannsrett dømt for gruppevoldtekt av en 15 år gammel jente, kort tid etter at jenta hadde dømt fra en barnevernsinstitusjon.

En 24 år gammel mann dømmes til fem år og seks måneders fengsel, mens en 19 år gammel mann er dømt til fem år og fire måneders fengsel. To år og fire måneder gjøres betinget med en prøvetid på fire år, skriver Stavanger Aftenblad. De er også dømt til å betale fornærmede 200.000 kroner i oppreisningserstatning. Voldtekten skjedde i april 2018 i en av mennenes leilighet i Stavanger. Tidligere samme kveld hadde jenta rømt fra en barnevernsinstitusjon sammen med en venninne. I fjor høst ble begge mennene dømt til fire års fengsel for voldtekten, og til å betale den fornærmede jenta 150.000 kroner i oppreisningserstatning. Begge nekter straffskyld, og anket dommen. Også den fornærmede og påtalemyndigheten anket. Gulating lagmannsrett kom på sin side fram til at de to skal dømmes strengere enn det tingretten mente.