To menn siktet og fengslet for seksuell omgang med dyr

En mann fra Trøndelag og en mann fra Haugesund er begge siktet for brudd på dyrevernloven. Det skal dreie seg om seksuell omgang med hunder.

– Strafferammen for denne typen forbrytelser er fengsel inntil tre år, så det er klart vi ser alvorlig på saken, sier politiadvokat Åge Sliper Midling i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Mandag skrev Trønder-Avisa om trønderen i 40-årene som ble varetektsfengslet i to uker, siktet for overtredelse av loven om dyrevelferd. Det bekreftet mannens forsvarer, advokat Erlend Hjulstad Nilsen, overfor avisa.

Ifølge advokaten skal han ha innrømmet seksuell omgang med dyr, og politiet har tatt hånd om flere dyr som tilhører mannen. Dette skal ifølge avisa dreie seg om hunder mannen skal ha hatt seksuell omgang med.

Torsdag skriver Haugesunds Avis at en mann fra Haugesund også er varetektsfengslet, siktet for seksuell omgang med dyr.

– Jeg kan bekrefte at en mann er varetektsfengslet, men kan ikke si noe mer enn det. Det er Trøndelag politidistrikt som etterforsker denne saken, sier politioverbetjent Sjur Stava i Sørvest politidistrikt til avisa.

Politiet i Trøndelag bekrefter at de to politidistriktene samarbeider og at fengslingen av mannen i Haugesund er gjort med samme begrunnelse som av mannen i Trøndelag.

Mannen i Haugesund ble anmeldt av Mattilsynet i forrige uke, skriver Haugesunds Avis.

Midling utelukker ikke at flere kan bli pågrepet. Han omtaler saken som veldig spesiell og av en type som politiet i Trøndelag ikke har vært borti tidligere.

