To menn tiltalt for å ha drept og partert en mann i Oslo

En 26-åring tilsto parteringsdrapet på Ammerud i Oslo. Nå er en annen mann tiltalt. En kvinne er tiltalt for ikke å ha avverget situasjonen.

Drapet fant sted i en boligblokk på Ammerud i Oslo i april 2016. En 35 år gammel mann ble funnet drept og partert. Deler av liket ble funnet i en koffert, og vitner fortalte at de hadde sett to menn bære en koffert til området.

Nå er to menn i 20-årene tiltalt for å ha drept mannen med en rekke kutt og stikk i hodet og overkropp. Mannen døde av blodtap og pustevansker. En kvinne er tiltalt for å ha hjulpet dem med å partere liket, skriver NRK.

I tiltalen heter det at den drepte ble delt i over 20 deler og pakket i poser, bager og en koffert, og at en vinkelsliper skal ha blitt brukt.

En 26-åring har tilstått drapet. En 28-åring har forklart at han var med på vold mot 35-åringen, men senere trakk seg. Han erkjenner ikke straffskyld for drap og partering.

Den 28 år gamle kvinnen er tiltalt for å ha unnlatt å tilkalle hjelp og for partering av liket, men ikke for drapet.

Alle tre tiltalte tilhører et rusmiljø i Oslo.

Mest sett siste uken