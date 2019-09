To millioner hadde vist interesse for Area 51-arrangement. Oppmøtet ble mindre enn ventet

Det gikk rolig for seg i Nevada denne helgen, til lokalsamfunnets lettelse.

LOS ANGELES (Nettavisen): Mange i lokalsamfunnet rundt militærbasen Area 51 fryktet det verste da de så hvor stor oppslutning et Facebook-arrangement fikk i sommer.

Mer enn 2 millioner hadde meldt interesse for arrangementet som gikk ut på å storme den myteomspunne militærbasen for «å se romvesenene».

Selv om det hele startet som en spøk, måtte det tas seriøst på grunn av den store interessen. Ved det lille stedet Rachel i Nevada, der det vanligvis bor mellom 40-50 mennesker, var det ventet at alt fra 5000 til 30.000 mennesker ville dukke opp.

Det ble dermed gjort en rekke forberedelser, men den enorme folkemengden lot vente på seg.

Natt til fredag var noen hundre romvesen-entusiaster på plass, men på det meste var det ikke mer enn 3000 mennesker samlet ved det lille stedet i løpet av helgen.

- Det ser ut til at vi unngikk den store kulen, sier Bob Clabaugh, en pensjonert pilot som bor i Rachel, til Time Magazine.

Det var fryktet at myndighetene ikke skulle klare å håndtere alle menneskene som var ventet, og at det skulle være mangel på steder å sove, mat og toaletter. I tillegg var det frykt for at bråk skulle oppstå.

Men det hele gikk rolig for seg, overaskende nok for både besøkende og lokalbeboere, skriver Time.

DELTOK: Det var mange besøkende ved Rachel i Nevada i helgen, men langt fra så mange som fryktet. Foto: Jim Urquhart (Reuters/NTB Scanpix)

Det ble gjort en håndfull arrestasjoner for mindre forseelser, men stort sett var helgen preget av vennlig stemning og mye humor. Mange møtte opp i kostymer og med skilt med humoristisk test.

- Det var ærlig talt fantastisk. Det var en veldig god atmosfære, sier Matthew Carswell (22) som hadde flydd fra Miami til Nevada for å bli med på arrangementet.

UTKLEDD: Flere av de frammøtte hadde på seg kostymer. Foto: John Locher (AP/NTB Scanpix)

Det amerikanske luftforsvaret hadde kommet med en advarsel om at de ville forsvare området seriøst etter den store interessen ble kjent, men rapportene sier at vaktene i området var i godt humor og at det ikke var noe trøbbel.

STARTET FREDAG: Noen hundre ivrige var på plass allerede natt til fredag i Nevada. Foto: Bridget Bennett (AFP/NTB Scanpix)

Konspirasjonsteoretikere har i mange tiår hevdet det befinner seg ikke-jordiske romfartøy og utenomjordiske vesener på Area 51. Hemmelighold fra amerikanske myndigheter og streng sikkerhet ved området har bare gitt vann på mølla.

Det var først i 2013 at Area 51 ble formelt anerkjent som en base for luftforsvaret av føderale myndigheter. Da offentliggjorde CIA en rapport om spionfly, som hadde blitt testet i området på 50-tallet. Før dette hadde ikke myndighetene bekreftet at området eksisterte.