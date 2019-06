To norsksomaliske søstre fra Bærum er funnet i live i Syria

De to norsksomaliske søstrene fra Bærum som dro til Syria som tenåringer i 2013, er funnet i live i Syria av Aftenposten.

Saken oppdateres!

Da de to dro til Syria var de henholdsvis 16 og 19 år gamle. Nå er de 22 og 25. Aftenposten fant dem i den overfylte flyktningleiren Al-Hol i Syria.

Søstrene er begge blitt mødre i Syria. 25 åringen har fått to jenter, som er to og fire år gamle, mens den 22 år gamle søsteren har en jente som er fire og et halvt år gammel.

Kvinnene vil at barna deres, som er norske statsborgere, skal få komme til Norge, men de setter som krav at også de som mødre, skal få være med.

Sammen med en tredje kvinne har de to søstrene passet på de fem foreldreløse barna som mandag ble hentet ut av leiren i Syria og overlevert til en delegasjon fra Utenriksdepartementet.

De vil ikke kommentere hva de nå mener om ekstremistgruppen IS. De to kvinnene fra Bærum er blant personene som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har etterlyst internasjonalt siden 2017.

Martin Bernsen i PST sier til Aftenposten at de ikke vil kommentere opplysninger om enkeltpersoner.

Under intervjuet med Aftenposten forteller den yngste av søstrene, at de to er meget godt kjent med oppmerksomheten de har fått etter den omfattende presseomtalen i Norge – og ikke minst etter at Åsne Seierstads bok «To søstre» kom ut. De to kvinnenes far drev også en svært offentlig kampanje for å få barna sine tilbake til Norge.