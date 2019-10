To nye arrestert for konteiner-dødsfall

To nye personer har blitt arrestert i saken hvor 39 mennesker ble funnet døde i en kjølekonteiner i Essex i Storbritannia.

En mann og en kvinne, begge 38 år, er blitt arrestert i Cheshire i Storbritannia for mistanke om menneskesmugling og drap på 39 mennesker, opplyser politiet fredag ettermiddag, melder Sky News. Begge kommer fra Warrington.

Totalt tre personer er varetektsfengslet i forbindelse med saken, inkludert sjåføren av lastebilen som fraktet konteineren.

Alle de 39 ofrene som ble funnet døde i en kjølekonteiner i England, var kinesiske statsborgere, bekrefter britisk politi.

Det var 31 menn og åtte kvinner, opplyser politiet.

Les også Sjåføren (25) kan ha vært uvitende om 39 døde i lastebilen

- Ubegripelig tragedie

Politiet i Storbritannia, Irland og Belgia er alle involvert i drapsetterforskningen. Britisk politi opplyser at de forsøker å finne ut om organiserte kriminelle grupper kan ha hatt noe med saken å gjøre.

Etterforskningen er den mest omfattende drapsetterforskningen i Storbritannia på over ti år. Statsminister Boris Johnson kaller hendelsen en ubegripelig tragedie.

Sjåføren sjekkes

Politiet i Nord-Irland gjennomsøkte natt til onsdag tre hus som knyttes til sjåføren av lastebilen, en 25 år gammel mann fra Portadown i Nord-Irland.

Mannen ble pågrepet etter det grufulle funnet i konteineren på et industriområde i Grays i Essex, øst for London. Han er mistenkt for drap, men ennå ikke siktet. Politiet fikk torsdag ytterligere 24 timer til å avhøre ham.

Foreldrene hans har reist fra Nord-Irland til England for å hjelpe sønnen, melder den lokale nettavisen Echo. Lokalpolitikeren Paul Berry, som kjenner familien, sier de er i sjokk og håper at han er uskyldig.

Lagt ned blomster ved industriområdet i Grays i Essex der lastebilen med 39 døde mennesker ble funnet. Foto: Stefan Rousseau (Pa Photos)

Konteineren sendt fra Belgia

Politiet i flere land jobber med å pusle sammen et bilde av reiseruta de har tatt, og finne ut av hvem som står bak transporten av konteineren.

Britisk politi opplyser at trekkvognen kom fra Dublin i Irland til den walisiske havna Holyhead søndag. Konteineren der de døde ble funnet, kom til havnen i Purfleet i England med en ferje fra Zeebrugge i Belgia rett før midnatt tirsdag kveld.

Belgisk påtalemyndighet opplyser at konteineren kom til havna tirsdag ettermiddag og ble sendt videre samme dag. Det er ikke klart når de 39 ble plassert i konteineren, men ledelsen for havna i Zeebrugge mener det er lite sannsynlig at det skjedde inne på havneområdet.

Trekkvognen og konteineren forlot havnen i Purfleet like etter klokka ett natt til onsdag og kjørte til Waterglade industriområde. Dit kom nødetatene rundt klokka 1.30.

Ifølge The Guardian har den nordirske sjåføren plukket opp konteineren i Purfleet kort tid før ambulansen ble tilkalt. Ambulansetjenesten vil ikke si hvem som tilkalte dem, men sier de sendte fem ambulanser til stedet, et spesialteam trent på å håndtere farlige ulykkessteder, samt en bil fra luftambulansetjenesten. Så ble også politiet tilkalt.