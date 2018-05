To nyhetsbyråer melder at Trump trekker USA fra Iran-avtalen

President Donald Trump trekker USA fra atomavtalen med Iran, melder nyhetsbyråene AP og AFP.

New York Times var tirsdag først ute med å melde at president Donald Trump vil meldte USA ut av atomavtalen med Iran. Dette skal ha kommet fram i en samtale med Frankrikes president Emmanuel Macron.

Deretter meldte de to store internasjonale nyhetsbyråene AP og AFP at Trump har bestemt seg, begge byråer med personer i regjeringsapparatet som kilder.

AP skriver at Trump har bestemt seg for å innfri sitt valgløfte om å trekke USA ut av avtalen som opphever sanksjoner mot Iran i bytte med forsikringer om at landet ikke skal utvikle atomvåpen.

Kildene sier ingenting om hvordan prosessen med å trekke USA ut av avtalen vil forløpe, ei heller om alle sanksjoner straks vil bli gjeninnført, eller bare noen få.

En begrenset reaksjon fra amerikansk side kan åpne for at andre avtaleparter som EU, Russland og Kina vil gå med på en viss skjerping av kravene mot Iran, slik at skjelettet i avtalen kan beholdes og eventuelt utvikles.

