To omkom i kollisjon med lastebil i Sverige

To personer omkom da vognen på en lastebil kom over i motgående kjørefelt i Lerum øst for Göteborg fredag kveld.

De to omkomne satt i hver sin personbil da de møtte lastebilen i en sving på en mindre vei.

– På et eller annet vis slipper vognen fra lastebilen, iallfall delvis, og den kommer ut i møtende kjørefelt. Akkurat da passerer de to personbilene og treffer den, sier Martina Saghamre i politiet til nyhetsbyrået TT.

Ytterligere en person satt i en av personbilene, men kom seg uskadd fra hendelsen.

Ulykken skjedde like etter klokken 17 fredag, og veien ble stengt i flere timer. Politiet har beslaglagt alle kjøretøyene og er i gang med å undersøkelser om lastebilsjåføren har vært uaktsom. Pårørende til de omkomne er varslet.

(©NTB)

Mest sett siste uken