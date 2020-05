To personer alvorlig skadd i trafikkulykke - veien er midlertidig stengt

E6 over Gratangsfjellet er midlertidig stengt etter en trafikkulykke der to biler er involvert.

Det melder Nordland politidistrikt på Twitter.

Ambulansen er fremme på stedet, og luftambulansen er på vei.

Nordlys skriver at ulykken skal ha skjedd i nærheten av fylkesgrensa mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune sør for Øse.

Avisen skriver videre at to personer er alvorlig skadd i ulykken, mens de to andre har pådratt seg lettere skader.

Veien er stengt inntil videre.