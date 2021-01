Det opplyser politiet i en pressemelding lørdag kveld.

– Kl 1650 fikk politiet melding fra Hovedredningssentralen Nord Norge om at det var gått snøskred i Borgdalen på Jan Mayen. Tre personer var på tur i området da skredet gikk. To personer ble tatt av skredet, men en tredje person klarte å komme seg løs og fikk varslet, skriver operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt i en pressemelding.

– Redningsmannskaper fra Forsvarets base på Jan Mayen ble umiddelbart sendt ut for å lete, og kort tid etter at letemannskapene kom fram ca kl 17.20, ble det gjort funn av to personer som dessverre var omkommet.

De to omkomne er en kvinne i 50-årene og en mann i 30-årene. Pårørende er varslet.

