To personer knivstukket i Oslo

Gjerningspersonene er på frifot etter at to personer ble knivstukket på Holmlia i Oslo søndag kveld. De to skal ikke være alvorlig skadd.

– Skadeomfanget er ikke kjent, men vi mener det ikke skal være alvorlig. De to er sendt til legevakt med ambulanse, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo politidistrikt til TV 2.

Knivstikkingen skal ha skjedd utendørs i Ravnåsveien. Politiet jobber med å få klarhet i hva som har skjedd, og de leter etter gjerningspersonene.

– Det er nevnt så mange som tolv mulige gjerningspersoner, sier operasjonslederen.

Politiet meldte om knivstikkingen på Twitter klokken 19.20.

Holmlia: vi er i Ravnåsveien i forbindelse med en knivstikking. 2 personer er knivstukket, ukjent skadeomfang pr nå. Vi søker etter gjerningspersoner. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 21, 2018

