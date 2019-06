To personer kritisk skadet etter singelulykke

En person er fastklemt i bilen, og den andre er ute av kjøretøyet.

Ulykken skjedde på Årnes i Nes kommune i Akershus lørdag kveld.

- Begge betegnet som kritisk skadet. Luftambulanse undervegs, skriver politiet i Øst på Twitter.

Det skal være store materielle skader på bilen som en følge av ulykken.

Politiet meldte om ulykken på Twitter like før klokken 20, og et kvarter senere kom beskjeden om at de to involverte er kritisk skadet.