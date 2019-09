To personer reddet fra synkende seilbåt i Rogaland

To personer slapp fra det med skrekken da seilbåten de var om bord i begynte å ta inn vann og synke i Boknafjorden i Rogaland søndag.

– De fremstår som uskadd, men har vært veldig redde selvfølgelig, sier operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til VG.

Da hadde redningshelikopter, ambulansebåt, politibåt og andre fartøyer deltatt i redningsaksjonen.

Like etter klokken 21 meldte nemlig politiet i Sør-Vest at en seilbåt med to personer om bord var i ferd med å synke vest for Mortavika i Boknafjorden i Rogaland.

- Akkurat nå kjemper de for ikke å drukne. Vi jobber med å få dem reddet ut av båten, sa operasjonsleder Helene Strand til Dagbladet noen minutter senere.

Full redningsaksjon ble derfor igangsatt.

Klokken 21.22 oppdaterte politiet med at de to personene om bord i seilbåten virket å være uskadd, men at de skulle bli sjekket av helsepersonell. Politiet skrev også at brannvesenet forsøkte å lense båten for vann.

Båten kan ha gått på et skjær, men dette er ikke bekreftet, ifølge Strand.

- Personen i båten er nå tatt om bord i brannbåten. Kjøres til land. Skal ha gått på ett skjær, men oppdaget det ikke før båten startet å ta inn vann. Båten er reddet og vil forsøkes repareres. De to om bord var menn i 40-50 års alderen, skriver politiet på Twitter klokken 22.15.

Fjord 1 opplyser i en pressemelding om at de bistår i redningsoperasjonen og har derfor kansellert avgangen fra Mortavika klokken 21.00 og Arsvågen klokken 21.30, ifølge Haugesunds Avis.