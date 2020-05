To personer skadd etter knivstikking i Åsgårdstrand

Sør-Øst politidistrikt informerer om at de er til stedet etter melding om knivstikking i Åsgårdstrand i Vestfold.

Saken oppdateres!

To personer skal være skadd, og patruljen er i kontakt med begge, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder Tore Grindem i Sør-Øst politidistrikt forteller til Nettavisen at de ikke vet bakgrunnen for episoden for øyeblikket.

- Da vi kom til åstedet fikk vi raskt kontroll på to personer. De involverte er to menn i 20-årene, hvor den ene har kuttskader i hendene, mens den andre har et kutt i benet, sier han.

Ifølge Grindem kan det tyde på at det har vært en konflikt mellom de to mennene.

Ved åstedet fant politiet både en saks og en kniv. Videre vil nå vitner bli avhørt, deriblant en kvinne som befant seg på stedet.

Grindem forteller at skadene ikke fremstår som livstruende. Både politi og ambulanse er på stedet.

Sør-Øst politidistrikt fikk meldingen 08.44.