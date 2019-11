To personer skutt i Stockholm

To personer skal være skadet etter at det har blitt løsnet skudd i bydelen Rågsved sør for Stockholm.

Det melder svenske medier, deriblant Aftonbladet, fredag kveld. - Et antall personer ringte og fortalte at de hørte det de mente var lyder av skudd, sier Per Fahlström i Stockholm-politiet til avisen. Les også: Politiet i Stockholm gir gjengkriminalitet høyeste prioritet Nødetatene er på stedet. Det er foreløpig ukjent hva som er bakgrunnen for skytingen. Les også London-terror: Mann med kniv og falske eksplosiver skutt og drept av politiet

