To personer til sykehus etter utforkjørsel

To personer er sendt med ambulanse videre til Ringerike sykehus etter en trafikkulykke ved Hestehaugstølen i Hemsedal.

Nødetatene er på stedet etter en trafikkulykke i Hemsedal, det melder Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

En person er formentlig hardt skadd og blir sendt i ambulanse. Den andre personen sjekkes ut av helsepersonell på stedet.

Klokken 15.42 melder Sør-Øst politidistrikt på Twitter at det var en bil involvert i ulykken, og at denne av uviss årsak har skjenet over motgående felt og havnet i grøfta.

To personer i bilen, og begge er kjørt til Ringerike sykehus. Begge skal ha vært ved bevissthet, men kvinne hadde smerter i brystet.

Ulykken skal ha skjedd langs riksvei 52.

Vegtrafikksentralen sør skriver på Twitter at det er begrenset fremkommelighet på riksvei 52 på grunn av et uhell ved Hestehaugstølen.