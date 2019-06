To personer var fastklemt etter frontkollisjon

To biler er involvert i en trafikkulykke på fylkesvei 64 i Tussentunnellen i Molde tirsdag ettermiddag.

Det skal ha vært frontkollisjon, men det er foreløpig for tidlig å si noe om hva som har skjedd.

Klokken 16.47 melder Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter at de to personene som var fastklemt nå er frigjort og blir transportert til sykehuset. Begge skal ha vært ved bevissthet.

- To biler var involvert. En bil ligger på taket med to personer som sitter fastklemt. Det jobbes nå med frigjøring, forteller operasjonsleder Erik Mikalsen ved politiet i Møre og Romsdal til Nettavisen like før klokken 16.

I den andre bilen var det én person, og vedkommende er kjørt til traumemottaket.

Tunnelen er nå stengt, og det blir omkjøring via Skaret, opplyser operasjonslederen.