To realitykjendiser dømt til fengsel

To kjente profiler fra en norsk realityserie fikk onsdag formiddag dommen sin.

I april 2019 hadde de to mennene, begge kjent fra en populær realityserie, sex med samme kvinne. Den ene av mennene filmet akten og delte det på Snapchat.

Den fornærmede kvinnen skal ikke ha visst at hun ble filmet og samtykket heller ikke, ifølge tiltalen. De to mennene visste derimot begge om filmingen, siden den ene filmet og den andre «smilte og vinket til kamera».

Sexvideoen ble filmet inn i en leilighet i et populært strøk i Oslo, like ved sentrum.

Nå bekrefter forsvarerne til de to mennene at klientene deres har blitt dømt, skriver TV 2.

Anker dommen

Forsvarer til den yngste av realitydeltakerne, Kirsten Sigmond, sier til Nettavisen at hennes klient anker dommen på 90 dagers fengsel.

Han er tidligere ilagt forelegg på 10.000 kroner for å ha spredt video på Snapchat med seksualisert innhold av en annen jente.

Han ble nå dømt både for å ha medvirket til filmingen og for å ha spredt videoen på Snapchat. Også Nicolas Weiss-Andersen bekrefter at hans klient er dømt.

- Min klient er fortvilet over dommen, og mener at denne er feil. Jeg regner med at vi kommer til å levere inn en anke innen fristen, sier han til TV 2.

Påstanden til aktor for den eldste mannen var ubetinget fengselstraff på 30 dager.

Nettavisen har tidligere omtalt at den eldste av mennene tidligere er dømt to ganger for overgrep. Han fikk likevel delta i den populære realityserien.

- Svartnet

Videoen, med en varighet på noen sekunder, ble også spilt av i retten og den fornærmede kvinnen var tydelig preget. Mens videoen ble spilt av holdt hun seg for ansiktet og snudde seg bort fra skjermen som alle aktørene har på pulten sin.

Noen dager etter sexvideoen ble tatt opp begynte meldinger å tikke inn til den fornærmede kvinnen.

- Jeg fikk mange kommentarer om hva jeg hadde gjort. Folk var frekke og ville ha en reaksjon fra meg. Noen sa også at de hadde sett en video, men uten å utdype, sa kvinnen tydelig preget i retten.

Etter hvert ble hun varslet om videoen av en kamerat som anbefalte henne å anmelde saken. Kvinnen fikk videoen tilsendt av kameraten og anmeldte det til politiet dagen etter.

- Det svartnet helt da jeg så den. Jeg satte meg i bilen og kjørte til min søster, sa kvinnen gråtkvalt.

Den yngste av mennene er dømt etter straffelovens § 266, som omhandler krenkelse av en annens fred ved hensynsløs atferd. Det er denne lovanvendelsen som går på deling av videoen.

Begge mennene er dømt etter straffelovens §298 som omhandler seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor noen som ikke har samtykket til dette. Denne lovanvendelsen går på å ha filmet kvinnen.