To rumenere dømt til over tre års fengsel for bankran

To rumenere er i Nord-Østerdal tingrett dømt til over tre års fengsel for bankranet i Rendalen i Hedmark i fjor høst.

De to mennene var maskert med finlandshetter og brukte luftpistoler til å true en ansatt da de ranet til seg rundt 449.000 kroner fra Sparebank 1 på Otnes 30. oktober i fjor.

– Ranet er uten tvil grovt. Utbyttet var betydelig, ranet var nøye planlagt og det ble begått mot en forsvarsløs person. Tilståelsene, vitneforklaringene og annen dokumentasjon etterlater ingen tvil, sa aktor, Renate Myhre Medby, ifølge Østlendingens rettsreferat.

Etter ranet kjørte de to rumenerne rømningsbilen i grøfta, og de ble pågrepet etter kort tid ved Åkrestrømmen etter at politiet fikk tips fra publikum.

I tillegg til ranet var de tiltalt for å ha hatt med seg våpen eller våpenetterligning på offentlig sted, kjørt bil med falske skilter, tyveri av skilter og stjålet diesel. En av ranerne var også tiltalt for å ha kjørt bil i påvirket tilstand, og kjørt fluktbilen uten å være hensynsfull, aktpågivende og varsom.

Den ene raneren ble dømt til fengsel i tre år og ni måneder, og den andre fikk tre år og to måneders fengsel.

(©NTB)

Mest sett siste uken