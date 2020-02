To savnet etter mulig ras på Svalbard

Sysselmannen på Svalbard sender ut helikopter og mannskaper med lavinehund.

Det var VG som først meldte at det hadde gått ras i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard.

- Det er to personer som er savnet i området Fritjofbreen, sier kommunikasjonssjef Terje Carlsen hos Sysselmannen i Svalbard til Nettavisen.

Fritjofbreen ligger sør for Barentsburg.

Turistkontoret i Barentsburg skal ha fått beskjed om at to grupper var ute på breen torsdag, skriver Dagbladet. Informasjonen går ut på at to personer skal ligge under snøen.

Sysselmannen fikk melding om hendelsen klokka 14.50 torsdag og har sendt ut helikopter med mannskaper og lavinehund.

- Vi vet ikke med sikkerhet om det har gått et ras, understreker Carlsen.

Fritjofbreen er et område der det går skutertraseer og der det ferdes folk på ski. Sysselmannen har så langt ingen informasjon om nasjonaliteten til de to savnede.