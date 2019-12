To skutt og drept ved nattklubb i Sverige

To menn er døde av skadene de fikk da de ble skutt utenfor en nattklubb i den svenske byen Norrköping natt til torsdag.

Politiet fikk melding om skytingen klokka 1.20 natt til torsdag. Skudd var blitt avfyrt utenfor en nattklubb på Slottsgatan i sentrum av byen Norrköping som ligger 160 sørvest for hovedstaden Stockholm. Da politiet kom til stedet, fant de to menn liggende på bakken med skader.

Like etter klokka 6 på morgenen bekreftet politiet at begge mennene er døde. Begge er i 40-årene, og de pårørende er varslet.

Døde på stedet

– Den ene døde i Slottsgatan og den andre på sykehus, sier pressetalsmann Thomas Agnevik i politiet til avisa Expressen.

En drøy time etter skytingen ble en person tatt inn for vitneavhør, men vedkommende ble ved 4.40-tiden løslatt. Ingen er foreløpig mistenkt i forbindelse med drapene.

Kriminalteknikere jobbet natt til torsdag på stedet med å sikre spor og se etter videokameraer i området som kan ha informasjon av betydning for etterforskningen.

Lå på bakken

Flere ruter i en restaurant ble knust under skyteepisoden, men den var stengt og ingen flere personer skal ha kommet til skade. Et vitne forteller til Aftonbladet at også en glassrute ved inngangen til nattklubben knuste over en ansatt på stedet.

Vitnet gikk ut på plassen utenfor nattklubben for å forsøke å hjelpe mennene som lå skutt på bakken.

– De lå omtrent ti meter fra hverandre på gaten, forteller mannen til avisen.

(©NTB)