To trakk seg da Giske fikk styreverv

Tidligere Ap-nestleder Trond Giske ble mandag valgt til styreleder i Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF). Etterpå trakk to styremedlemmer seg.

Giske ble valgt da benkeforslaget på sittende styreleder Tore Helgesen ble nedstemt, melder adressa.no. Stortingspolitikeren vant voteringen med 36 mot 29 stemmer.

– Dette er ikke et verv jeg har bedt om, så jeg er ganske avslappet, sier Giske til Adressa.

Da det ble klart at Giske hadde vunnet avstemningen, trakk nestleder Marit Monsø Bosness seg. Samtidig gjorde Grete Ramsland det klart at hun ikke ville stille til gjenvalg. To nye styremedlemmer skal velges på et representantskap senere.

AØF i Trondheim er en sammenslutning eid av 35 fagforeninger i Trøndelag og bydelslag av Ap i Trondheim. AØF eier Folkets Hus.

Giske trakk seg i fjor som Ap-nestleder som følge av flere varsler mot ham knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel. Ap konkluderte med at Giske hadde brutt partiets interne retningslinjer.

Giske beklaget sin oppførsel, men framholdt samtidig at det var kommet «grunnløse og falske varsler». Han har avvist anklagene om seksuell trakassering.

