Togbilletter kan bli dyrere med flere togselskaper

Fra 15. desember kan togpassasjerer bli nødt til å kjøpe billetter fra både Vy og Go-Ahead på strekninger man tidligere kunne reise med én rabattert billett.

Go-Ahead tar over trafikken på Sørlandsbanen 15. desember. Det betyr at hvis reisende skal ta tog en strekning hvor begge togselskapene kjører, må man ha to miniprisbilletter, melder NRK.

– Så fort vi er i gang og får historikk vi kan se tilbake på, kan vi gå i dialog med Vy og SJ og se om vi kan komme fram til en løsning, sier administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead til NRK.

VANT ANBUD: Sørlandsbanen skal driftes av den britiske toggiganten Go-Ahead. Foto: Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Fra 20. juni neste år tar svenske SJ over Dovrebanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Raumabanen og Meråkerbanen. Dermed må en som reiser fra Kristiansand til Røros må innom tre togselskap.

Togselskapene kan prise de rabatterte billettene som de vil. Det er kun de ordinære billettene Jernbanedirektoratet har satt et maksimalt prisnivå på. Dermed kan miniprisbilletter blir dobbelt så dyre.

– Ja, hvis du reiser langt på en tur så blir det minipris pluss minipris. Det kommer vi ikke unna, sier kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet, Svein Horrisland.

