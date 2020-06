Togforsinkelser i morgenrushet

Feil med sporveksler på Nationaltheatret.

En rekke tog er forsinket og innstilt på vei inn til Oslo fra Drammen torsdag morgen.

- Det skyldes en feil med sporveksler på Nationaltheatret, opplyser pressevakt Bård Bjerkaker hos Bane Nor til Nettavisen.

- Hoper seg opp med tog

- Hvilke konsekvenser får det?

- Det betyr at alle tog mellom Drammen og Oslo og Asker og Oslo berøres, for vi har kun ett spor tilgjengelig, i stedet for to. Det innebærer forsinkelser og innstillinger.

Bjerkaker forteller at det hoper seg opp med tog som ikke får kjørt.

- Vi må bare beklage dette, legger han til.

- Trafikken er i gang - sakte, men sikkert

Bane Nor ble varslet om feilen klokken 06.18.

Bjerkaker opplyser til Nettavisen at feilen er rettet klokken 07.34.

- Det betyr at vi er i gang igjen og sakte, men sikkert skal få togene opp og gå.