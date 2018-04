Togpassasjerer sto fast etter snøskred på Bergensbanen 

Et snøskred førte til at et tog med 375 passasjerer sto fast på Bergensbanen mellom Mjølfjell og Myrdal mandag kveld.

Toget var på vei fra Bergen til Oslo, og kjørte nesten inn i et isras mandag kveld, skriver NRK.

– De fikk bråbremset før de kjørte inn i raset, forteller pressevakt i NSB, Åge-Christoffer Lundeby. Bane nor sendte ut en skinnegående anleggsmaskin med hjullaster fra Myrdal for å fjerne isblokkene, opplyste pressevakt Ragnhild Aagesen til kanalen.

Klokken 23.35 var linjene ryddet og toget kunne kjøre videre.

Det er trolig mannskaper fra Bane nor som utløste raset da de var på stedet for å rette opp i strømproblemer som rammet linjen tidligere mandag kveld.

Også et tidligere tog fra Oslo til Bergen sto fast i samme område, med 260 passasjerer om bord.

Det er betydelig snøskredfare i det meste av landet nå, ifølge varsom.no.

