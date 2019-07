Togtrafikken på Gjøvikbanen stanset på grunn av skogbrann

Det brenner flere steder langs Gjøvikbanen. Togtrafikken mellom Harestua og Oslo er stanset.

Det er ukjent når togtrafikken på strekningen åpner igjen, skriver Bane Nor på Twitter fredag kveld.

Øst 110-sentralen opplyser på Twitter at brannvesenet jobber med slukking langs strekningen. Et skogbrannhelikopter ble sent fredag kveld tilkalt for å bistå i slukkingsarbeidet.

Oslo brann og redningsetat har sendt fem brannbiler til skogbrannen. Brannmannskapene er fordelt ved Snippen, Movatn og ved Åneby. I tillegg er brannmannskaper fra Nedre Romerike i arbeid ved Nittedal stasjon.

