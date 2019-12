Tok 285 kroner i inngangspenger - nå blir turistattraksjonen gratis

Diskusjonen om Nordkapp-platået har gått i lang tid. Nå blir det gratis å besøke turistattraksjonen.

Det er det fylkesmannen som har bestemt. Hotellkjeden Scandic fikk tillatelse til å ta betalt for besøk til det populære utkikksstedet av kommunen i fjor. Nå mener fylkesmannen at utredningen kommunen gjorde i forkant av denne beslutningen har vært for dårlig. Tillatelsen blir derfor opphevet.

Det var NRK som først meldte om nyheten lørdag morgen.

Mellom 250.000-300.000 turister gjester Nordkapp hvert år.

Avgjørelsen kommer etter at Norsk Friluftsliv sendte inn klage i fjor. Generalsekretær Lasse Heimdal er svært fornøyd med Fylkesmannens vedtak.

– Dette var en særdeles viktig og stor beslutning for friluftslivet i Norge. Nordkapplatået er utmark, og området rundt skal være tilgjengelig for alle uten høye, ulovlige avgifter. Det har vi heldigvis fått gjennomslag for nå, sier Heimdal til NRK.

Når Scandic nå ikke lenge har tillatelse til å kreve inngangsavgift, blir det gratis for publikum å besøke platået. Sånn vil det være fram til kommunestyret eventuelt gir ny tillatelse.

– Vi har ikke løyve til å ta betalt nå, så for dem som vil besøke platået nå i romjula vil det være helt gratis, sier Håkon Knudsen i Scandic til allmennkringkasteren.