Tok bare minutter før «jente 14» ble spurt om hun ville se pikk

Politiets nettpatrulje gikk undercover som mindreårig jente og fikk med en gang seksuell tilnærminger.

Anita Kjønnøy er fagleder i nettpatruljen i Trøndelag politidistrikt. En del av jobben hennes er å patruljere internett på samme måte vanlig politi patruljerer ute på gatene, skriver NRK.

Kjønnøy skulle ta en lett stikkprøve på nettstedet Omegle, et sted hvor man anonymt kan chatte og videochatte. Her utga hun seg for å være en 14 år gammel jente fra Trondheim.

Allerede den første personen hun møtte på ga utslag på prøven. Dette var «gutt 27 fra Østlandet».

Må interessere seg

Etter denne opplevelsen skrev Kjønnøy en post om det på Facebook siden til nettpatrulen i Trøndelag, og har siden det blitt kontaktet av flere foreldre som har tatt stikkprøver på barnas telefoner.

Hun mener selv at de unge må få et privatliv, også på nett, men at voksne må begynne å lære om og interessere seg i hva barnet deres driver med.

- Den settingen jeg ble satt i hjemme ved kjøkkenbordet mitt klokken 11 en helt vanlig dag, kunne ført til et ødelagt liv for en 14 år gammel jente, sier Kjønnøy til NRK.

De voksne skjønner ikke

Tidligere har Nettavisen skrevet om at nakenbilder av unge mennesker spres på nett, og at dette har økt under pandemien.

Christine Ludvigsen, psykolog hos Psykologivirke i Oslo fortalte til Nettavisen at hvis slike bilder blir spredd vil de fleste kjenne på en overveldende hjelpeløshetsfølelse. Samtidig kan følelsene også variere mellom alt fra skam, skyld, frykt sinne og tristhet.

Videre forteller hun at det er viktig at de unge har noen å snakke med, men at mange sier at de voksne ikke forstår. De svarer ofte «hvordan kunne du være så dum?» eller det motsatte som «det vil gå over» og «det er ikke verdens undergang».

- Slike responser blir invaliderende og vil typisk kunne forsterke skammen og skylden hos personen, forteller Ludvigsen til Nettavisen.

