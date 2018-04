Tollere på Svinesund fant over et halvt tonn narkotika gjemt i semitrailer

Over et halvt tonn narkotika ble funnet gjemt blant skoesker i en semitrailer på Svinesund i fjor sommer. Den nederlandske sjåføren er siktet for smuglingen.

Tollbeslaget i slutten av juni i fjor er et av de største som er gjort på denne grenseovergangen noensinne, og beslaget er ikke tidligere offentliggjort av hensyn til politiets etterforskning.

Tollvesenet forteller at det var den erfarne narkotikahunden Ollie som snuste seg fram til narkotikaen, som var gjemt i en pall med esker. Den nederlandske trailersjåføren hadde tollpapirer som viste at lasten besto av 4,5 tonn sko av typen Crocs. Da traileren ble undersøkt i kontrollhallen på Svinesund ble det funnet 32 paller med sko, men også en pall full av narkotika som var pakket inn i plast og striesekker.

– Jeg selv til stede den morgenen, og det luktet cannabis i hele kontrollhallen, så du trengte ikke være narkotikahund for å skjønne hva som var der, sier tolldirektør Øystein Børmer til NRK.

Beslaget omfattet til sammen 507 kilo narkotika fordelt på 430 kilo hasj, 23 kilo marihuana, 40 kilo amfetamin, 12 kilo heroin og 2 kilo kokain. Ifølge Tollvesenet representerer beslaget 600.000 brukerdoser.

– I markedsverdi er dette det største beslaget vi noen gang har gjort. Vi anslår at narkotikaen har en verdi på 100 millioner kroner. Dette viser hvilket omfang det er på operasjoner som dette, og hvor profesjonelle aktørene er – både når det gjelder å kjøpe narkotika i dette kvantumet, men også å få solgt det videre. Det krever et eget distribusjonsnett i Norge, sier Børmer.

Den 40 år gamle sjåføren er siktet for grov narkotikaforbrytelse, men hevder han ikke visste at det var narkotika i lasten. Han nekter derfor straffskyld, opplyser mannens forsvarer til NRK.

Politiet regner med at det blir tatt ut tiltale mot nederlenderen i løpet av våren. Påtalemyndigheten vil ikke si om de vet hvem som skulle ta imot det halve tonnet med narkotika i Norge.

(©NTB)

Mest sett siste uken