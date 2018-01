Tollerne ante at det var noe muffens her og tok frem skjærebrenneren - det ga årets fangst

Tollsjefen: - Det var ting som ikke stemte.

(Nordlys) Storskog: Da russerne skulle over til norsk side i fjor høst, fattet tollerne mistanke. Da de åpnet hengeren, så de ingenting, men bestemte seg for å åpne opp gulvet - med skjærebrenner.

Der gjorde de et overraskende funn. Det førte til fjorårets største sigarettbeslag i Nord-Norge.

- De hadde vel en 78.000 sigaretter eller så. Du røyker en stund i hvert fall, med dét, sier regiondirekør i Tollregion Nord-Norge Atle Joakimsen, til Nordlys.



Ting som ikke stemte

Selv vet han ikke nøyaktig hvor mange som satt i bilen da hendelsen fant sted, men sier smuglerne enten ble bøtelagt eller midlertidig satt i fengsel - for og så bli sendt tilbake til Russland.

Hva som fikk tollvesenet til å ane fare på ferde, kan være så mangt.

- Nei, det er rett og slett at de vet det kan være noe der... da de undersøkte bilen nærmere fant de ut at det var ting som ikke stemte, sier Joakimsen.

- Som hva da?

- Det kan være mål og slike ting - for eksempel bunnen på lastebiler eller vegger på hengere er steder der det kan ligge ting.

SIGARETTSMUGLING: Dette synet møtte tollerne, da de skjærte opp gulvet på russernes bil

Det siste årene har det vært en nedgang i antall sigarettbeslag på nordnorske grenser, med unntak av fjoråret.

- Det har en sammenheng med at det er mange færre nordmenn som røyker. Men det er litt stedsavhengig, og i noen miljøer - særlig på østlandet - ser man at det er en større tilstrømning. Men tallene går litt opp og ned, sier han til Nordlys.

Økning i «fisketurisme»

Det er også merket en økning i antall «fisketurister» som overskrider fiskekvotene, og det største beslaget lå i 2017 på 311 kilo filet, ifølge Joakimsen.

I 2018 er det to ting som vil endre seg, ifølge Joakimsen. Før kunne du ta med deg 15 kilo fisk, men fra 1. januar, her regelverket endret seg.

- Om du kommer fra registrerte fiskecamper, kan du nå ha med deg 20 kilo fisk. Men dersom du ikke kan vise til noe dokumentasjon, kan du nå kun ta med deg ti.

Det er også et nytt fenomen Joakimsen har bitt seg merke i.

- Vi opplevde dette i fjor sommer og høst i Finnmark. At det oppsto fiskecamper, der de fisket, hadde med seg telt og fryseboks, for og så dra igjen. Dette er nok ikke vanlige turister, for å si det slik. Om dette er kommet for å bli, kan jeg ikke si noe om nå. Men det er ikke en akseptabel måte å gjøre ting på - i tillegg legger de igjen mye søppel, forteller Joakimsen.

Det er heller ikke lenger én eller to nasjoner som utpeker seg i statstikken, men en brokete forsamling, ifølge regiondirektøren.

Økt bemanning

I 2018 vil Tollregion Nord merke en endring - i form av økt bemanning.

- Det er en helt ny stasjon oppe på Kilpisjärvi, som har vært en byggeplass store deler av fjoråret. Dette gir helt andre kontrollmuligheter enn det vi har hatt før, sier Joakimsen fornøyd.

Han kan også melde at fra sommeren av, kommer en styrking av tollvesenet i Nord-Norge.

- Da venter vi at vi skal få flere og bedre resultater, avslutter regiondirektøren.

TOLLDIREKTØR: Regiondirektør i Tollregion Nord-Norge, Atle Joakimsen, sier de merker en økt andel fiskesmugling.

