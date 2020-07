Tollvesenet stopper alle som krysser svenskegrensa

Tollvesenet stopper alle som krysser fra Värmland i Sverige til Innlandet, for å høre om de har oppholdt seg i røde områder og må gå i karantene.

– Alle skal stoppes og prates med, sier stabssjef i politiet i Innlandet, Pål Erik Teigen til NRK.

Antallet grensepasseringer mellom Innlandet og Sverige økte med over 20.000 i forrige uke, som følge av at det igjen ble lov for nordmenn å reise til grønne regioner i Sverige, som blant annet Värmland, uten å bli pålagt karantene. 18.000 av passeringene skjedde nå i helga. På det meste passerte mellom 500 og 600 biler i timen kontrollstasjonene på Magnormoen og Støa.

– Dette er basert på tillit. Hvis de sier at de kommer fra et område som er rødt i Sverige, blir de tatt til side og enten gitt karantene eller bortvist, sier fungerende seksjonsleder i tollvesenet, Bjørn Hansrud.

Strammet inn

Norge har strammere karantenekrav enn Danmark for innreise fra Sverige. Landene ville likebehandle Norden og resten av Europa, men valgte ulike løsninger.

I forrige uke åpnet Danmark for karantenefrie reiser fra tolv svenske län, deriblant Jämtland og Västerbotten langs den norske grensa, skriver VG. Norge fritok til sammenligning sju län for krav om innreisekarantene.

Tidligere i sommer ble det norske Folkehelseinstituttet og det danske Statens Serum Institut enige om felles kriterier for Norden-reiser, men da ville kravet for reiser til EØS/Schengen-land være strengere enn for Norden. Da ville nemlig kravet for EØS/Schengen være at det var færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere totalt de siste to ukene, mens i Norden måtte det bare være færre enn 20 bekreftede tilfeller i gjennomsnitt. Det ville ikke regjeringene i verken Danmark eller Norge gå med på.

Dermed valgte de to ulike løsninger. Norge stiller krav til alle land i EU/EØS/Schengen om at det må være færre enn 20 bekreftede koronatilfeller per 100.000 innbyggere totalt de siste to ukene. Dette gjelder også svenske regioner. Danmark stiller også samme krav til hele EU/EØS/Schengen, men de stiller kun krav om mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 i gjennomsnitt de siste to ukene.

Tre nye døde

Siden fredag er det registrert ytterligere tre dødsfall blant personer som er smittet av koronaviruset i Sverige.

Det betyr at 5.700 smittede personer er døde i Sverige, ifølge Folkhälsomyndigheten.

I løpet av helgen er det dessuten registrert ytterligere 398 personer med koronasmitte. Dermed er antallet koronasmittede i Sverige oppe i 79.395.

I Danmark har 109 personer testet positivt for koronaviruset i løpet av helgen. Samtidig har antall personer som er innlagt på sykehus med covid-19, steget fra 16 til 23 personer, opplyser Statens Serum Institut mandag.

