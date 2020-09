Tom Cruise kommer tilbake til Norge

I en videohilsen med kulturminister Abid Raja (V) takker Tom Cruise Norge og sier han vil komme tilbake for innspillingen av neste «Mission: Impossible»-film.

Raja møtte den amerikanske filmstjernen under et planlagt møte på filmsettet av den nye «Mission: Impossible»-filmen, som er den sjuende i rekken.

Tom Cruise fikk spørsmål fra Raja om han liker Norge og kom med et klar svar svar. Se hva superstjernen svarte i videoen over.

Skuespilleren sier ifølge TV 2 at norske myndigheter har gjort det så lett som overhodet mulig for dem å gjennomføre innspillingen under de krevende koronaforholdene.

Cruise bekrefter også at de etter planen skal komme tilbake for neste film i serien og avslutter med å takke det norske folk.

– Jeg vil bare at dere skal vite at det er et stort privilegium å være her. Jeg snakker ikke bare på vegne av meg selv, men hele filmbesetningen. Folkene er helt fantastiske. Tusen takk, sier Cruise.