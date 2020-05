Tom Hagen får ikke ransaking-svar fra retten før torsdag ettermiddag

- Min klient har et ønske om å flytte hjem og sove i sin egen seng, sier forsvarer Svein Holden.

Onsdag ble det kjent at drapssiktede Tom Hagen trekker politiet inn for retten for å bestride ransakinger de holder på med i hans bolig i Sloraveien i Lørenskog, og hytten på Kvitfjell.

Fra Nedre Romerike tingrett var det antydninger til at avgjørelsen kunne komme allerede onsdag, men Nettavisen får onsdag kveld bekreftet fra retten at en endelige avgjørelse ikke vil foreligge før torsdag etter klokken 14.00.

Dermed har Hagen i underkant av et døgn med spenning foran seg.

- Vil sove i sin egen seng

- Jeg mener at straffeprosessloven gir alle rettigheter. Politiet har ikke lov å ta seg inn i hans bolig. Det er derfor vi har bestridt dette og trukket det inn for retten, sier Hagens forsvarer, Svein Holden, til Nettavisen.

Klient Hagen har et sterkt ønske om å vende tilbake til sitt eget hjem, som han ikke har hatt tilgang til siden han ble pågrepet i slutten av april.

- Politiet har foretatt en rekke undersøkelser i Sloraveien i løpet av de 18 månedene som er gått. Da han ble løslatt hadde han et ønske om å flytte hjem og sove i sin egen seng, sier Holden.

70-åringen er siktet for drap eller medvirkning til dette av ektefellen Anne-Elisabeth Hagen som har vært sporløst forsvunnet siden 31. oktober 2018.

Tom Hagen har hele tiden nektet straffskyld.

Forrige uke slo Eidsivating lagmannsrett fast at det ikke er skjellig grunn til mistenke ham for drap eller medvirkning til dette. Fredag ble han løslatt fra varetektsfengsling i Oslo. Klokken 17.30 trillet han ut fengselsportene som en fri mann.

Politiet mener likevel at det er begått drap i boligen hans, og at det er et åsted. De har også fortsatt ransakinger der.

Kritiserer politiet

Bistandsadvokat for Hagens tre barn, Ståle Kihle, er sterkt kritisk til at politiet foretar ransakinger når lagmannsretten har slått fast at det ikke er grunnlag for å anta at det er sannsynlighetsovervekt for at Hagen har noe med drapet å gjøre.

- Det er ikke noen grunn til å ha tillit til politiet. De har sett seg blinde og har tunnelsyn. Tilliten mine klienter har til etterforskningsledelsen i Øst politidistrikt er i beste fall tynnslitt, sier Kihle til Nettavisen.

Øst politidistrikt er forelagt kritikken, men ønsker ikke å kommentere den direkte.

Tidligere onsdag uttalte de seg i en pressemelding, etter at Kihle hadde kritisert politiet i media. Også da trakk han frem at han mente at politiet har tunnelsyn i etterforskningen.

I klartekst: de etterforsker ikke andre muligheter enn at Tom Hagen har bidratt til å drepe Anne-Elisabeth.

- Vi har helt fra starten etterforsket saken bredt og fulgt de sporene vi har funnet. Det har vært, og er, en krevende etterforsking, spesielt fordi vi mener noen bevisst har gått inn for å villede politiet. Politiet har et særskilt ansvar for å sikre en objektiv etterforskning, sa politimester i Øst Ida Melbo Øystese i pressemeldingen.

Selv om vi har siktelser, handler etterforskingen like mye om å avkrefte som å bekrefte, og på å fremskaffe bevis for både skyld og uskyld. Jeg er trygg på at etterforskningen ledes på en god og objektiv måte.

Sent tirsdag kveld uttalte Kihle også til VG at barna er avvisende til å gå i nye avhør.

Anne-Elisabeths bistandsadvokat, Gard Lier, mener det er fordel om alle som vet noe i saken og kan bidra til å oppklare den stiller seg til disposisjon for politiet. Han understreker at det ikke på noen måte er kritikk av barna.

- Jeg tenker jo at de har avgitt mange forklaringer tidligere i saken. Men hvis de eller andre har opplysninger som kan bidra til at politiet kommer nærmere en løsning så er det en fordel om de bistår, sier Lier til Nettavisen.

- Alt som kan hjelpe politiet vil være i Anne-Elisabeths interesse.